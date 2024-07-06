Galatasaray'dan Florya'ya zorunlu dönüş!

Galatasaray açısından son derece ilginç bir sezon açılışı yaşandı. 3 Temmuz'da sahaya inen Sarı-Kırmızılılar, Florya'yı derhal boşaltmayı planlayan Başkan Dursun Özbek'in isteğiyle ilk idmanını Kemerburgaz'daki yeni tesislerde yaptı. Ancak tesislerde inşaat devam ediyor ve oyuncular takım otobüsüyle antrenmana gidebildi.
Soyunma odaları hazır olmadığından, futbolcular karavanlarda giyinirken, en ilginci ise idman sonrası duş almak için tüm takımın Rams Park Stadı'na götürülmesiydi.
AVUSTURYA KAMPI BEKLENİYOR
Bu tempoya hem teknik ekip hem de oyuncular karşı çıkınca, başkan da geri adım attı ve takım Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geri döndü.
Galatasaray, 9 Temmuz'da Avusturya kampı için Türkiye'den ayrılacak. Bu süreçte Kemerburgaz'daki tesiste acil ihtiyaçların giderilmesi hedefleniyor.
Soyunma odaları hazır olmadığından, futbolcular karavanlarda giyinirken, en ilginci ise idman sonrası duş almak için tüm takımın Rams Park Stadı'na götürülmesiydi.
AVUSTURYA KAMPI BEKLENİYOR
Bu tempoya hem teknik ekip hem de oyuncular karşı çıkınca, başkan da geri adım attı ve takım Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geri döndü.
Galatasaray, 9 Temmuz'da Avusturya kampı için Türkiye'den ayrılacak. Bu süreçte Kemerburgaz'daki tesiste acil ihtiyaçların giderilmesi hedefleniyor.