Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 10 milyon fark

Galatasaray, sosyal mecralarda rakiplerine fark attı. Aslan 42.7 milyon takipçiyle ilk sırayı aldı. Fenerbahçe ise 32.7 milyon ile 2. olurken Beşiktaş 18.9 milyon ile üçüncü...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 10 milyon fark
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12 Eylül 2023 08:34
Galatasaray'ın sosyal medyada popülerliği her geçen gün artıyor.

Özellikle son yıllarda Icardi gibi yıldızları getiren Aslan, çok sayıda yabancı takipçi de kazanmış oldu. Golcü oyuncu ile görüşmelere başlandığını Twitter hesabından paylaşan Sarı-Kırmızılı ekibin, bu paylaşımı 22 milyon 900 bin görüntülenme ile çok büyük etkileşim almıştı.

Wilfried Zaha'nın da KAP bildirimini Twitter'dan yapan Galatasaray, Zaha'da ise 9 milyon görüntülenmeye ulaştı. Aslan'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, geçen sene YouTube'da Sarı-Kırmızılılar'ın önündeyken bu sene takipçi kaybederek geride kaldı.

Aynı şekilde yeni popüler olan sosyal medya uygulaması Tiktok'ta da geçen sezon F.Bahçe öndeyken, bu sezon G.Saray atak yaparak ezeli rakibini geçti.

Beşiktaş; F.Bahçe ve G.Saray'a göre bu mecralarda geride kaldı. Trabzon'un en çok takipçisinin bulunduğu mecra ise 2 milyon ile Twitter. 

 
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