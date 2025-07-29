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Galatasaray'dan Derrick Köhn'e gelen teklife cevap

Galatasaray, Derrick Köhn için Almanya'dan gelen transfer teklifine olumsuz yanıt verdi. Sarı-kırmızılılar, bekledikleri bonservis bedeline ulaşılamadığı gerekçesiyle teklifi geri çevirdi.

calendar 29 Temmuz 2025 00:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Derrick Köhn'e gelen teklife cevap
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Galatasaray, sol bek oyuncusu Derrick Köhn için Almanya'dan gelen resmi teklifi kabul etmedi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Köln, Derrick Köhn'ü kadrosuna katmak için sarı-kırmızılılara teklif sundu. Ancak Galatasaray, teklif edilen bedeli yetersiz bulduğu için teklifi reddetti.

EN AZ 5 MİLYON EURO


Haberde Galatasaray'ın, Köhn'ün transferinden en az 5 milyon euro gelir elde etmeyi hedeflediği bilgisi de paylaşıldı.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR DEVAM EDİYOR

2023/24 sezonunun devre arasında 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında Hannover 96'dan transfer edilen Derrick Köhn'ün, Galatasaray ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

KÖHN'ÜN PERFORMANSI

Geride kalan sezonu Werder Bremen'de kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki sol bek, Alman ekibiyle toplam 30 maça çıktı ve 1597 dakika sahada kaldı. Köhn, bu süreçte 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 

 
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