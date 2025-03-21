Galatasaray'dan Budapeşte dönüşü imza

Galatasaray yönetimi, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün için kolları sıvadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Budapeşte dönüşü imza
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21 Mart 2025 10:18
Son güncelleme 21 Mart 2025 11:01
Dış transfer kadar iç transferle de uğraşan Galatasaray, Barış Alper ve Abdülkerim Bardakçı'nın ardından Yunus Akgün ile de masaya oturarak sözleşmesini uzatacak.

Yunus'un menajerinin talepleri nedeniyle uzayan sürece el atan Başkan Dursun Özbek krizi çözdü. Altyapısından yetiştiği G.Saray'da oynamanın hayali olduğunu belirten Yunus, kendisine önerilen senelik 2 milyon euro'luk teklifi kabul etti.

Bu maaş, Yunus gibi en iyi dönemini geçiren Barış ile aynı seviyede...

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ İMZA

Şuan milli takımda bulunan başarılı futbolcu, Macaristan maçları dönüşünde resmi sözleşmeye imzasını atacak. 

 
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