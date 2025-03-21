Dış transfer kadar iç transferle de uğraşan Galatasaray, Barış Alper ve Abdülkerim Bardakçı'nın ardından Yunus Akgün ile de masaya oturarak sözleşmesini uzatacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Yunus'un menajerinin talepleri nedeniyle uzayan sürece el atan Başkan Dursun Özbek krizi çözdü. Altyapısından yetiştiği G.Saray'da oynamanın hayali olduğunu belirten Yunus, kendisine önerilen senelik 2 milyon euro'luk teklifi kabul etti.
Bu maaş, Yunus gibi en iyi dönemini geçiren Barış ile aynı seviyede...
MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ İMZA
Şuan milli takımda bulunan başarılı futbolcu, Macaristan maçları dönüşünde resmi sözleşmeye imzasını atacak.
Yunus'un menajerinin talepleri nedeniyle uzayan sürece el atan Başkan Dursun Özbek krizi çözdü. Altyapısından yetiştiği G.Saray'da oynamanın hayali olduğunu belirten Yunus, kendisine önerilen senelik 2 milyon euro'luk teklifi kabul etti.
Bu maaş, Yunus gibi en iyi dönemini geçiren Barış ile aynı seviyede...
MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ İMZA
Şuan milli takımda bulunan başarılı futbolcu, Macaristan maçları dönüşünde resmi sözleşmeye imzasını atacak.