Galatasaray'dan Al-Ittihad'a Zaha cevabı

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Wilfried Zaha'ya ilk teklif Al-Ittihad'den geldi. Suudi Arabistan ekibi, yıldız isim için 5 milyon euro teklif etti. Galatasaray bu rakamı az buldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Al-Ittihad'a Zaha cevabı
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07 Ağustos 2024 10:38
Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden Wilfried Zaha ile ilgili sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Teknik direktör Okan Buruk'un, Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçından sonra gözden çıkardığı Wilfried Zaha, iyi bir teklif gelmesi halinde satılacaklar listesine girmişti.

10 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Suudi Arabistan'dan Al Ittihad'ın, Zaha için Aslan'a 5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın bu rakamı az bulduğu ve Fildişi Sahilli yıldız için en az 10 milyon Euro istediği bildirildi.



BURUK'UN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sarı-kırmızılı takımda Beşiktaş maçındaki mağlubiyetin ardından Okan Buruk'un Wilfried Zaha ile ilgili sözleri dikkat çekmişti.

Victor Nelsson'un kırmızı kart gördüğü pozisyondan sonra sahadaki dizilişi Wilfried Zaha aracılığıyla oyuncularına iletmek istediğini belirten Okan Buruk şu sözleri dile getirmişti:

"10 kişi kalınca yanıma Zaha'yı çağırıp dizilişi anlattım. Kaan'ın stopere, Barış'ın sağ beke geçmesini ve 4-3-2 dizilmesini söyledim ama o gittikten sonra farklı bir şey söyledi. O yüzden Barış sağ beke geçemedi, Kerem stopere geçti. Oyun içinde sesinizi tam olarak yetiştiremiyorsunuz. Bazen görev verdiğiniz oyuncular da yanlış anlayabiliyor."

GALATASARAY'DE NE YAPTI?

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da bugüne kadar 43 maçta forma giyerken, 10 gol ve 5 de asist katkısı sağladı.  

 
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