Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Osimhen, 29. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 89. dakikada penaltıdan Fernando Muslera attı.
25. ŞAMPİYONLUK VE 5. YILDIZ
Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'de 89 puanla şampiyonluğa ulaştı. Süper Lig'de 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım oldu.
Süper Lig'deki 7 maçlık namağlup serisi sona eren Kayserispor, 44 puanda kaldı.
Şampiyon Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kayserispor, gelecek hafta sahasında Bodrum FK'yı ağırlayacak.
OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.
RAMS Park'ta yapılan maça İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ile başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde Gaziantep'te Trabzonspor'u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıkları final maçının ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Buruk, kalede Günay Güvenç'in yerine Fernando Muslera'yı oynattı.
Tecrübeli teknik adam, Muslera haricinde diğer mevkilerdeki tercihini değiştirmedi.
MAURO ICARDI TRİBÜNDE
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, karşılaşmayı tribünden izledi.
Geçen kasım ayının başında UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile yapılan maçta ön çapraz bağ sakatlığı geçirerek sezonu kapatan Icardi, Kayserispor müsabakası için İstanbul'a geldi.
OSIMHEN İÇİN "KAL" ÇAĞRISI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in gelecek sezon da takımda kalmasını talep etti.
Müsabaka öncesinde Galatasaraylı futbolcuların ısınmaya çıkmasının ardından kale arkasındaki taraftarlar, Osimhen'in fotoğrafı ile üzerinde İngilizce "Bizimle kal Osimhen" yazılı pankart açtı. Tribünlerden "Taraftar çıldırdı. Osimhen'i istiyor." tezahüratları yükseldi.
Müsabaka öncesinde ise kuzey tribününde "Zorunda olduğun için değil, istediğin için bizimle kal Osi" yazılı pankart açıldı.
19 MAYIS KUTLANDI
Galatasaray, maç öncesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Ev sahibi takımın teknik ekip ve futbolcuları, üzerinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üstündeki figürü olan ve sarı-kırmızı "1905" yazan tişörtler giydi. Tişörtlerde, "Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" ifadeleri bulundu.
Taraftarlar da doğru tribününde, "Büyük büyük zaferler küçük bir adımla başlar. Yüzyıllar geçse de üzerinden unutulmayacak 19 Mayıs'ta atılan adımlar" yazılı pankart açtı.
ŞAMPİYON TAKIM STADYUMDA
Sutopunda şampiyon olan Galatasaray Zena Kadın Takımı, maç öncesi taraftarı selamladı.
Sutopu Kadınlar 1. Lig final serisinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u geçerek kupaya uzanan sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk sevincini RAMS Park'a çıkarak taraftarlarla yaşadı.
İLK TEHLİKE KAYSERİSPOR'DAN
Galatasaray - Kayserispor karşılaşmasındaki ilk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Kayserispor'da Ramazan Civelek, 20. dakikada Fernando Muslera ile karşı karşıya kaldı. Ramazan'ın vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, karşılaşmanın 26. dakikada Victor Osimhen ile öne geçti. Nijeryalı yıldız, bu dakikada Gabriel Sara'nın sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükseldi ve kafayla topu ağlara gönderdi. Osimhen'in golünde gol anonsunu Nijeryalı yıldızın kızı yaptı.
BARIŞ ALPER'DEN İKİNCİ GOL
Galatasaray, Barış Alper'in golünün ardından hemen ikinci golü de buldu. Kayserispor'un çıkarken kaptırdığı top sonrası Barış Alper Yılmaz, ceza sahasında kaleci Bilal ile karşı karşıya kaldı. Barış Alper, yaptığı vuruşla topu ikinci kez ağlara gönderdi ve Galatasaray, durumu 2-0 yaptı. Barış Alper Yılmaz, golün ardından kenardan aldığı telefonla takımla birlikte selfie çekti ve gol sevincinin ardından sarı kart gördü.
YİNE MUSLERA!
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, 20. dakikada Ramazan Civelek'in pozisyonunun ardından 38. dakikada da Cardoso'nun ceza sahasından vuruşunda gole izin vermedi.
GABRIEL SARA CEZALI
Galatasaray'da 42. dakikada sarı kart gören Gabriel Sara, cezalı duruma düştü. Brezilyalı orta saha oyuncusu, gelecek hafta Göztepe deplasmanında forma giyemeyecek.
GALATASARAY DEVREDE ÖNDE
Galatasaray, Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE TEHLİKELER
Galatasaray, 54. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 56. dakikada Yunus Akgün ile gole yaklaştı. İki futbolcunun da ceza sahası içinden vuruşları dışarıya gitti.
GALATASARAY'DA MORATA OYUNDA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara yerini Alvaro Morata'ya bıraktı.
MORATA'NIN VURUŞU ETKİSİZ KALDI
Galatasaray, 66. dakikada Alvaro Morata ile gole yaklaştı. İspanyol golcü bu dakikada Sallai'nin sağdan getirdiği topta ceza sahasında iyi bir vuruş gerçekleştiremedi.
VAR'LA PENALTI KARARI
Karşılaşmanın 85. dakikasında Morata, kaleci Bilal'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Galatasaray, bu pozisyonda VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.
MUSLERA ATTI!
Galatasaray'da kazanılan penaltıda topun başına Fernando Muslera geldi. Muslera, 89. dakikada fileleri havalandırdı ve durumu 3-0 yaptı.
GALATASARAY KAZANDI VE ŞAMPİYON!
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Kayserispor'u mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Osimhen'in sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Bilal sağına yatarak topu kornere çeldi.
17. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Sanchez'in ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla top üstten auta gitti.
21. dakikada Sara'nın kaptırdığı topta Kartal Kayra Yılmaz, meşin yuvarlağı sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan Civelek'e aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ramazan'ın vuruşunda top, Muslera'nın müdahalesiyle yandan kornere çıktı.
26. dakikada Galatasaray, 1-0 öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde, Osimhen altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-0
29. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Torreira'nın kafayla indirdiği topa penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuran Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
38. dakikada Carole'un ortasında penaltı noktası civarında topla buluşan Cardoso'nun bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Muslera topu çıkartarak gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Victor Osimhen, 29. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 89. dakikada penaltıdan Fernando Muslera attı.
25. ŞAMPİYONLUK VE 5. YILDIZ
Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'de 89 puanla şampiyonluğa ulaştı. Süper Lig'de 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım oldu.
Süper Lig'deki 7 maçlık namağlup serisi sona eren Kayserispor, 44 puanda kaldı.
Şampiyon Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kayserispor, gelecek hafta sahasında Bodrum FK'yı ağırlayacak.
OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.
RAMS Park'ta yapılan maça İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ile başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski ve Alvaro Morata yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde Gaziantep'te Trabzonspor'u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıkları final maçının ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Buruk, kalede Günay Güvenç'in yerine Fernando Muslera'yı oynattı.
Tecrübeli teknik adam, Muslera haricinde diğer mevkilerdeki tercihini değiştirmedi.
MAURO ICARDI TRİBÜNDE
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, karşılaşmayı tribünden izledi.
Geçen kasım ayının başında UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile yapılan maçta ön çapraz bağ sakatlığı geçirerek sezonu kapatan Icardi, Kayserispor müsabakası için İstanbul'a geldi.
OSIMHEN İÇİN "KAL" ÇAĞRISI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in gelecek sezon da takımda kalmasını talep etti.
Müsabaka öncesinde Galatasaraylı futbolcuların ısınmaya çıkmasının ardından kale arkasındaki taraftarlar, Osimhen'in fotoğrafı ile üzerinde İngilizce "Bizimle kal Osimhen" yazılı pankart açtı. Tribünlerden "Taraftar çıldırdı. Osimhen'i istiyor." tezahüratları yükseldi.
Müsabaka öncesinde ise kuzey tribününde "Zorunda olduğun için değil, istediğin için bizimle kal Osi" yazılı pankart açıldı.
19 MAYIS KUTLANDI
Galatasaray, maç öncesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Ev sahibi takımın teknik ekip ve futbolcuları, üzerinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üstündeki figürü olan ve sarı-kırmızı "1905" yazan tişörtler giydi. Tişörtlerde, "Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" ifadeleri bulundu.
Taraftarlar da doğru tribününde, "Büyük büyük zaferler küçük bir adımla başlar. Yüzyıllar geçse de üzerinden unutulmayacak 19 Mayıs'ta atılan adımlar" yazılı pankart açtı.
ŞAMPİYON TAKIM STADYUMDA
Sutopunda şampiyon olan Galatasaray Zena Kadın Takımı, maç öncesi taraftarı selamladı.
Sutopu Kadınlar 1. Lig final serisinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u geçerek kupaya uzanan sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk sevincini RAMS Park'a çıkarak taraftarlarla yaşadı.
İLK TEHLİKE KAYSERİSPOR'DAN
Galatasaray - Kayserispor karşılaşmasındaki ilk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Kayserispor'da Ramazan Civelek, 20. dakikada Fernando Muslera ile karşı karşıya kaldı. Ramazan'ın vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Galatasaray, karşılaşmanın 26. dakikada Victor Osimhen ile öne geçti. Nijeryalı yıldız, bu dakikada Gabriel Sara'nın sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükseldi ve kafayla topu ağlara gönderdi. Osimhen'in golünde gol anonsunu Nijeryalı yıldızın kızı yaptı.
BARIŞ ALPER'DEN İKİNCİ GOL
Galatasaray, Barış Alper'in golünün ardından hemen ikinci golü de buldu. Kayserispor'un çıkarken kaptırdığı top sonrası Barış Alper Yılmaz, ceza sahasında kaleci Bilal ile karşı karşıya kaldı. Barış Alper, yaptığı vuruşla topu ikinci kez ağlara gönderdi ve Galatasaray, durumu 2-0 yaptı. Barış Alper Yılmaz, golün ardından kenardan aldığı telefonla takımla birlikte selfie çekti ve gol sevincinin ardından sarı kart gördü.
YİNE MUSLERA!
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, 20. dakikada Ramazan Civelek'in pozisyonunun ardından 38. dakikada da Cardoso'nun ceza sahasından vuruşunda gole izin vermedi.
GABRIEL SARA CEZALI
Galatasaray'da 42. dakikada sarı kart gören Gabriel Sara, cezalı duruma düştü. Brezilyalı orta saha oyuncusu, gelecek hafta Göztepe deplasmanında forma giyemeyecek.
GALATASARAY DEVREDE ÖNDE
Galatasaray, Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE TEHLİKELER
Galatasaray, 54. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 56. dakikada Yunus Akgün ile gole yaklaştı. İki futbolcunun da ceza sahası içinden vuruşları dışarıya gitti.
GALATASARAY'DA MORATA OYUNDA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara yerini Alvaro Morata'ya bıraktı.
MORATA'NIN VURUŞU ETKİSİZ KALDI
Galatasaray, 66. dakikada Alvaro Morata ile gole yaklaştı. İspanyol golcü bu dakikada Sallai'nin sağdan getirdiği topta ceza sahasında iyi bir vuruş gerçekleştiremedi.
VAR'LA PENALTI KARARI
Karşılaşmanın 85. dakikasında Morata, kaleci Bilal'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Galatasaray, bu pozisyonda VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.
MUSLERA ATTI!
Galatasaray'da kazanılan penaltıda topun başına Fernando Muslera geldi. Muslera, 89. dakikada fileleri havalandırdı ve durumu 3-0 yaptı.
GALATASARAY KAZANDI VE ŞAMPİYON!
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Kayserispor'u mağlup ederek 25. şampiyonluğunu ilan etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Osimhen'in sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Bilal sağına yatarak topu kornere çeldi.
17. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Sanchez'in ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla top üstten auta gitti.
21. dakikada Sara'nın kaptırdığı topta Kartal Kayra Yılmaz, meşin yuvarlağı sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan Civelek'e aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ramazan'ın vuruşunda top, Muslera'nın müdahalesiyle yandan kornere çıktı.
26. dakikada Galatasaray, 1-0 öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde, Osimhen altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-0
29. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Torreira'nın kafayla indirdiği topa penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuran Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
38. dakikada Carole'un ortasında penaltı noktası civarında topla buluşan Cardoso'nun bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Muslera topu çıkartarak gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
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