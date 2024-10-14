Galatasaray Daikin, Yunanistan'da tura yakın!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32'li final turu rövanş maçında 15 Ekim Salı günü deplasmanda Yunanistan temsilcisi AO Thiras ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray Daikin, Yunanistan'da tura yakın!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2024 16:18
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32'li final turu rövanş maçında 15 Ekim Salı günü Yunanistan temsilcisi AO Thiras'a konuk olacak.

Yunanistan'ın Santorini Adası'ndaki Dappos Karterados Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

İlk maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma öncesi önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. Rövanşta Yunanistan temsilcisinin 3-0 veya 3-1'lik üstünlük kurması halinde tur atlayan takım, altın set sonucunda belli olacak.

Bu turu geçen takım, 16'lı final turunda Almanya ekibi Wiesbaden ile eşleşecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery