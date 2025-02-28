Galatasaray'da Yusuf Demir yine olmadı!

Galatasaray'da Yusuf Demir, kupadaki Konyaspor maçında yine beklentilerin altında kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Yusuf Demir yine olmadı!
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28 Şubat 2025 12:09
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda sahasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılarda Konyaspor maçında ilk 11'de görev yapan Yusuf Demir, beklentileri karşılayamadı.

Karşılaşmayı değerlendiren Levent Tüzemen, "Yusuf Demir, kendine oynayan, takım oyunundan uzak, sorumsuz bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon toplamda 13 maçta süre bulan 21 yaşındaki genç oyuncu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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