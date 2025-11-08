Galatasaray'da Yunus Akgün ameliyat oldu

Galatasaray, milli futbolcu Yunus Akgün'ün fıtık ameliyatı geçirdiğini açıkladı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."
NE KADAR OLMAYACAK?
Sakatlığı bulunan ve kasık fıtığı nedeniyle ameliyat olan Yunus Akgün'ün, 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Galatasaray'da bu sezon 13 maçta süre bulan Yunus Akgün, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
