Galatasaray'da ikinci yarıda vites artıran Kerem Demirbay, performansıyla mest ediyor.
Pas isabet oranı ve sakinliğiyle takımı rahatlatan tecrübeli isim, Çaykur Rizespor maçıyla uzaktan şutlarını da gösterdi.
'KEREM DE BRUYNE'
Almanya'da benzer gollere imza atan Kerem'e sosyal medyada 'Kerem De Bruyne' yakıştırmaları yapılıyor.
OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ
30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın üç kulvarda oynadığı son 21 maçın 18'ine 11'de başladı. Tecrübeli isim, sarı kırmızılı formayla çıktığı son 16 maçta 6 gol, 5 asist üretti. 11 gole doğrudan katkı sağlayan Demirbay, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçemediği isimlerden biri haline geldi.
Pas isabet oranı ve sakinliğiyle takımı rahatlatan tecrübeli isim, Çaykur Rizespor maçıyla uzaktan şutlarını da gösterdi.
'KEREM DE BRUYNE'
Almanya'da benzer gollere imza atan Kerem'e sosyal medyada 'Kerem De Bruyne' yakıştırmaları yapılıyor.
OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ
30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın üç kulvarda oynadığı son 21 maçın 18'ine 11'de başladı. Tecrübeli isim, sarı kırmızılı formayla çıktığı son 16 maçta 6 gol, 5 asist üretti. 11 gole doğrudan katkı sağlayan Demirbay, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçemediği isimlerden biri haline geldi.