Galatasaray'da transfer planı ortaya çıktı!

Galatasaray'da devre arasında yapılacak takviyeler için önce teşhis konulacak daha sonra da gerekli hamleler yapılacak. Cim-Bom'un ocak dönemi için hangi mevkilere takviye yapacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.
En az 3 transfer yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar titiz bir çalışma içine girerken sanılanın aksine sürprizler olabileceği ifade edildi. Icardi'nin sakatlığı sonrası hücum hattında yaşanan bitiricilik sorunu dikkat çekerken Arjantinli forvetinin sözleşmesinin dondurulmayacağı Başkan Dursun Özbek tarafından açıklanmıştı.
OKAN BURUK'UN BEKLENTİSİ
Buna rağmen forvet takviyesi yapılması fikrinin ön plana çıkmaya başladı. Yine kanat için de Teknik Direktör Okan Buruk'un beklenti içinde olduğu ifade edildi. Arias ile beraber Galatasaray'ın listesine başka isimler de olduğu belirtildi.
ORTA SAHAYA ALTERNATİF
Galatasaray'da Torreira ile Sara'nın alternatifsizliği ve kulübedeki isimlerin yetersizliği nedeniyle orta saha transferinin de gündeme geleceği vurgulandı.
Yine beklerde yaşanan sorun ise öncelik konusunda sarı-kırmızılıların kafasını karıştırdı. Bu nedenle Buruk'un ilerleyen günlerde bir değerlendirme yaparak hangi pozisyonlara takviye yapılması konusunda kararını vereceği belirtildi.
En az 3 transfer yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar titiz bir çalışma içine girerken sanılanın aksine sürprizler olabileceği ifade edildi. Icardi'nin sakatlığı sonrası hücum hattında yaşanan bitiricilik sorunu dikkat çekerken Arjantinli forvetinin sözleşmesinin dondurulmayacağı Başkan Dursun Özbek tarafından açıklanmıştı.
OKAN BURUK'UN BEKLENTİSİ
Buna rağmen forvet takviyesi yapılması fikrinin ön plana çıkmaya başladı. Yine kanat için de Teknik Direktör Okan Buruk'un beklenti içinde olduğu ifade edildi. Arias ile beraber Galatasaray'ın listesine başka isimler de olduğu belirtildi.
ORTA SAHAYA ALTERNATİF
Galatasaray'da Torreira ile Sara'nın alternatifsizliği ve kulübedeki isimlerin yetersizliği nedeniyle orta saha transferinin de gündeme geleceği vurgulandı.
Yine beklerde yaşanan sorun ise öncelik konusunda sarı-kırmızılıların kafasını karıştırdı. Bu nedenle Buruk'un ilerleyen günlerde bir değerlendirme yaparak hangi pozisyonlara takviye yapılması konusunda kararını vereceği belirtildi.