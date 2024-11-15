Galatasaray'da transfer görüşmesinin perde arkası!

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi hareketliliği şimdiden başladı.
Milli maç arasında oğluyla birlikte tatil için İtalya'ya giden Okan Buruk burada da boş durmadı. Okan Buruk iki günlük tatilin ardından, çarşamba günü ünlü aracı menajer George Gardi ile buluştu.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Aynı dönemde İtalya'da bulunan Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukcu da bu buluşmaya katıldı. Milano'daki bu zirveyi menajer George Gardi sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.
OSIMHEN TRANSFERİ
Victor Osimhen'i transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar yol haritası için Gardi'yle fikir alışverişinde bulundu.
SÖZLEŞMESİ BİTEN OYUNCULAR
Buluşmada ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek bazı oyunculara dair görüşüldüğü öğrenildi.
Milli maç arasında oğluyla birlikte tatil için İtalya'ya giden Okan Buruk burada da boş durmadı. Okan Buruk iki günlük tatilin ardından, çarşamba günü ünlü aracı menajer George Gardi ile buluştu.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Aynı dönemde İtalya'da bulunan Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukcu da bu buluşmaya katıldı. Milano'daki bu zirveyi menajer George Gardi sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.
OSIMHEN TRANSFERİ
Victor Osimhen'i transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar yol haritası için Gardi'yle fikir alışverişinde bulundu.
SÖZLEŞMESİ BİTEN OYUNCULAR
Buluşmada ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek bazı oyunculara dair görüşüldüğü öğrenildi.