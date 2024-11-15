Galatasaray'da transfer görüşmesinin perde arkası!

Milli maç arasında İtalya'ya tatile giden Okan Buruk, aracı menajer George Gardi ile buluştu; transfer görüşmeleri de yapıldı.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'da transfer görüşmesinin perde arkası!
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15 Kasım 2024 11:12
Galatasaray'da devre arası transfer dönemi hareketliliği şimdiden başladı.

Milli maç arasında oğluyla birlikte tatil için İtalya'ya giden Okan Buruk burada da boş durmadı. Okan Buruk iki günlük tatilin ardından, çarşamba günü ünlü aracı menajer George Gardi ile buluştu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Aynı dönemde İtalya'da bulunan Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukcu da bu buluşmaya katıldı. Milano'daki bu zirveyi menajer George Gardi sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.



OSIMHEN TRANSFERİ

Victor Osimhen'i transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar yol haritası için Gardi'yle fikir alışverişinde bulundu.

SÖZLEŞMESİ BİTEN OYUNCULAR

Buluşmada ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek bazı oyunculara dair görüşüldüğü öğrenildi.

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