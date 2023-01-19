Galatasaray'da sol beke sürpriz Norveçli!

Galatasaray, Uğur Çiftçi transferinde kulübün menfaatleri doğrultusunda bir sonuç elde edemezse rotayı, genç, dinamik ve maliyeti yüksek olmayan bir yabancı sol beke çevirebilir.Cimbom'un gündemindeki son isim ise 19 yaşındaki Norveçli futbolcu Mathias Fjörtoft Lövik...Molde'nin altyapısından yetişen Lövik, Galatasaray'ın oyuncu adayı havuzunda bulunan isimlerden biri oldu.1.83 boyundaki futbolcunun kulübü Molde ile kontratı devam ediyor. 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan ve 8 Ekim'de sözleşmesi uzatılan genç futbolcu, sol bek mevkisinin dışında sol açıkta da forma giyebiliyor.Genç yaşına rağmen ayağına çok hakim olan Lövik'e Transfermarkt verilerine göre 600 bin Euro değer biçiliyor.