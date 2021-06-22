Galatasaray'da sıradaki imza: Emre Akbaba

Galatasaray 'da Fatih Terim'in takımın başına yeniden geçmesiyle sözleşmesi biten isimlerden ilk olarak Emre Akbaba ile mukavele yenilenecek.



Önceki yönetimle yaptığı görüşmelerde yıllık ücretinden feragat etmeyi kabul eden Akbaba, yeni yönetimle de masaya oturacak. Emre ile indirimli olarak Türk Lirası üzerinden sözleşme imzalanacağı bildirildi.



Emre'nin yeni sözleşmesinde garanti ücretini 7 milyon TL seviyesine çekeceği kaydedildi.



