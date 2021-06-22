Galatasaray'da sıradaki imza: Emre Akbaba

Fatih Terim'in yeniden takımın başına geçmesiyle birlikte sözleşmesi biten isimlerden Emre Akbaba ile yeni sözleşme yapılacak

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Galatasaray'da sıradaki imza: Emre Akbaba
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22 Haziran 2021 12:46
Galatasaray 'da Fatih Terim'in takımın başına yeniden geçmesiyle sözleşmesi biten isimlerden ilk olarak Emre Akbaba ile mukavele yenilenecek.

Önceki yönetimle yaptığı görüşmelerde yıllık ücretinden feragat etmeyi kabul eden Akbaba, yeni yönetimle de masaya oturacak. Emre ile indirimli olarak Türk Lirası üzerinden sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Emre'nin yeni sözleşmesinde garanti ücretini 7 milyon TL seviyesine çekeceği kaydedildi.


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