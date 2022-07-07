Galatasaray'da Seferovic için girişimler hızlandı!

Okan Buruk ile yeni bir sayfa açan ve geçen sezonun izlerini silmeyi hedefleyen Galatasaray'da yönetim, takıma yapacağı takviyeler için harekete geçti.Transferde rakiplerinin aksine yavaş ve temkinli gittmek isteyen yönetim, Avusturya kampına en az iki yeni oyuncuyu yetiştirmeye kararlı görünüyor.Bunlardan biri olan ve uzun süredir listede yer alan Haris Seferovic için de girişimler hızlandı.Teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği 30 yaşındaki santrforu büyük ölçüde ikna eden sarı-kırmızılılar, Portekiz'de Benfica ile masaya oturup transferi tamamlamayı hedefliyor.Benfica formasıyla 2018-19 sezonunda attığı 23 golle krallık tacını takan Seferovic, yine aynı sezonda İsviçre milli takımıyla UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda rakip fileleri 5 kez sarsıp, bu kulvarda da en skorer isim olmuştu.17 yaş altı Dünya Kupası'nda 2009 yılında 5 gol atan Seferovic, burada da en çok rakip fileleri sarsan isim olmayı başarmıştı. Benfica formasıyla 2018-19'da sezonun oyuncusu seçilen Seferovic, bir Portekiz Ligi şampiyonluğu, 2 Portekiz Süper Kupası kaldırdı.