Galatasaray'da rekor satış hedefi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool karşılaşması için GS Store mağazaları hakkında bir plan yaptı.
REKOR SATIŞ HEDEFİ
Galatasaray - Liverpool karşılaşmasını 53 bin taraftarın Aslantepe'de takip edeceği gün, GS Store mağazaları rekor satış yapmayı planlıyor.
Gelirlerini artırmaya başlayan sarı-kırmızılı kulüp, forma sponsoru Puma ile de anlaşmasını yenileyecek. 5 milyon Euro olan yıllık gelir, iki katına çıkarılacak ve Puma'dan her sezon 10 milyon Euro alınacak.
