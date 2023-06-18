Galatasaray'da rekor forma satışı!

Galatasaray'ın 4 Haziran'da forma rekoru kırdığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da rekor forma satışı!
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18 Haziran 2023 10:20
Şampiyonluk hedefine ulaşan Galatasaray'ın bu başarısı, kulübün kasasına da çok önemli bir kaynak yarattı.

Sarı kırmızılı takım 4 Haziran'daki Fenerbahçe derbisinde Forma satma rekoru kırdı.

Daha önce bir günde en fazla 3 bin 450 forma satan kulüp yeni sezon modellerinin de görücüye çıktığı 4 Haziran'da tam 20 bin 370 forma satışı gerçekleştirdi.

Kulüp bu satıştan 27 milyon TL'lik gelir elde etti. 

 
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