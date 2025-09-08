Galatasaray'da Osimhen yerine Barış Alper kararı!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda karşılaşmasında sakatlık yaşayan ve 36. dakikada oyunu terk etmek zorunda kalan Galatasaraylı Victor Osimhen'in durumu, İstanbul'da yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.
Yaşadığı sakatlık sebebiyle Nijeryalı forvetin Güney Afrika maçında görev alamayacağı ifade edildi. Yarınki mücadele için Güney Afrika'ya hareket eden milli takım kafilesinde yer almayan Osimhen'in bugün özel uçakla İstanbul'a döneceği, burada yapılacak kontroller ve MR sonuçlarına göre son kararın verileceği aktarıldı.
OKAN BURUK RİSKE ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 18 Eylül'de Eintracht Frankfurt ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesini göz önünde bulundurarak Osimhen'i riske etmeyi düşünmüyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ KARARI
Mauro Icardi'nin henüz tam olarak hazır olmaması nedeniyle Buruk'un, Eyüpspor karşılaşmasında forvet hattında Barış Alper Yılmaz'a şans tanımayı planladığı öğrenildi.
Ayrıca Barış Alper'in yaşanan süreçten ötürü kamuoyuna bir özür açıklaması yapacağı belirtildi.
Yaşadığı sakatlık sebebiyle Nijeryalı forvetin Güney Afrika maçında görev alamayacağı ifade edildi. Yarınki mücadele için Güney Afrika'ya hareket eden milli takım kafilesinde yer almayan Osimhen'in bugün özel uçakla İstanbul'a döneceği, burada yapılacak kontroller ve MR sonuçlarına göre son kararın verileceği aktarıldı.
OKAN BURUK RİSKE ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 18 Eylül'de Eintracht Frankfurt ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesini göz önünde bulundurarak Osimhen'i riske etmeyi düşünmüyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ KARARI
Mauro Icardi'nin henüz tam olarak hazır olmaması nedeniyle Buruk'un, Eyüpspor karşılaşmasında forvet hattında Barış Alper Yılmaz'a şans tanımayı planladığı öğrenildi.
Ayrıca Barış Alper'in yaşanan süreçten ötürü kamuoyuna bir özür açıklaması yapacağı belirtildi.