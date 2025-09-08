07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
3-0
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
2-3
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
5-0
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
0-1
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
3-1
07 Eylül
Türkiye-İspanya
0-6
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
3-1
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
6-0
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
0-2
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
2-1
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
0-0
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
3-3
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
2-3
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
0-4
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
2-0
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
1-1
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
1-4
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
2-0
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
0-5
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
0-0
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
1-1
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
0-1
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
3-0
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
1-4
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
2-0
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
1-2
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
0-2
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
2-1
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
5-1
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
0-1

Galatasaray'da Osimhen yerine Barış Alper kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dünya Kupası Elemeleri'nde sakatlanan Victor Osimhen için kararını verdi. İşte ayrıntılar…

08 Eylül 2025 08:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Osimhen yerine Barış Alper kararı!






Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda karşılaşmasında sakatlık yaşayan ve 36. dakikada oyunu terk etmek zorunda kalan Galatasaraylı Victor Osimhen'in durumu, İstanbul'da yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle Nijeryalı forvetin Güney Afrika maçında görev alamayacağı ifade edildi. Yarınki mücadele için Güney Afrika'ya hareket eden milli takım kafilesinde yer almayan Osimhen'in bugün özel uçakla İstanbul'a döneceği, burada yapılacak kontroller ve MR sonuçlarına göre son kararın verileceği aktarıldı.

OKAN BURUK RİSKE ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 18 Eylül'de Eintracht Frankfurt ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesini göz önünde bulundurarak Osimhen'i riske etmeyi düşünmüyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ KARARI

Mauro Icardi'nin henüz tam olarak hazır olmaması nedeniyle Buruk'un, Eyüpspor karşılaşmasında forvet hattında Barış Alper Yılmaz'a şans tanımayı planladığı öğrenildi.

Ayrıca Barış Alper'in yaşanan süreçten ötürü kamuoyuna bir özür açıklaması yapacağı belirtildi. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
