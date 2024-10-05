Galatasaray'da Victor Osimhen'in durumu merak konusu. Sağlık ekibi ve teknik heyet, sakatlanan yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
KASIMPAŞA MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Victor Osimhen, müthiş bir başlangıç yaptığı Kasımpaşa maçında büyük bir talihsizlik yaşadı. Maçın 20. ve 28. dakikalarında attığı gollerle takımını 2 farklı üstünlüğe taşıyan yıldız oyuncu, daha sonra geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti. sol arka adalesinden sakatlanan Victor Osimhen, bu yüzden Rigas Skola deplasmanında takımını yalnız bırakmıştı.
SAĞLIK EKİBİ DEVREDE
Galatasaray'ın eksikliğini fazlasıyla çektiği Victor Osimhen'in tedavisi için yoğun bir çaba harcanıyor. Sağlık ekibinin, Nijeryalı yıldızı bir an önce sahalara döndürmek adına hızlı bir tedavi yöntemi uyguladığı bildirildi.
KARAR VERİLDİ!
Alanyaspor karşılaşması öncesi durumu henüz netlik kazanmayan Osimhen'in şu an için riske edilmemesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun, bu haftadan sonra başlayacak milli arada tam olarak iyileştikten sonra sahalara, Antalyaspor deplasmanıyla birlikte dönmesi planlanıyor.
KASIMPAŞA MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Victor Osimhen, müthiş bir başlangıç yaptığı Kasımpaşa maçında büyük bir talihsizlik yaşadı. Maçın 20. ve 28. dakikalarında attığı gollerle takımını 2 farklı üstünlüğe taşıyan yıldız oyuncu, daha sonra geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti. sol arka adalesinden sakatlanan Victor Osimhen, bu yüzden Rigas Skola deplasmanında takımını yalnız bırakmıştı.
SAĞLIK EKİBİ DEVREDE
Galatasaray'ın eksikliğini fazlasıyla çektiği Victor Osimhen'in tedavisi için yoğun bir çaba harcanıyor. Sağlık ekibinin, Nijeryalı yıldızı bir an önce sahalara döndürmek adına hızlı bir tedavi yöntemi uyguladığı bildirildi.
KARAR VERİLDİ!
Alanyaspor karşılaşması öncesi durumu henüz netlik kazanmayan Osimhen'in şu an için riske edilmemesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun, bu haftadan sonra başlayacak milli arada tam olarak iyileştikten sonra sahalara, Antalyaspor deplasmanıyla birlikte dönmesi planlanıyor.