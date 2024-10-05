Galatasaray'da Osimhen'in sahalara döneceği maç belli oldu

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında sol arka adalesinden sakatlanan ve RFS deplasmanında forma giyemeyen Victor Osimhen'in sahalara döneceği maç belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Osimhen'in sahalara döneceği maç belli oldu
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05 Ekim 2024 09:11
Son güncelleme 05 Ekim 2024 09:22
Galatasaray'da Victor Osimhen'in durumu merak konusu. Sağlık ekibi ve teknik heyet, sakatlanan yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

KASIMPAŞA MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Victor Osimhen, müthiş bir başlangıç yaptığı Kasımpaşa maçında büyük bir talihsizlik yaşadı. Maçın 20. ve 28. dakikalarında attığı gollerle takımını 2 farklı üstünlüğe taşıyan yıldız oyuncu, daha sonra geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti. sol arka adalesinden sakatlanan Victor Osimhen, bu yüzden Rigas Skola deplasmanında takımını yalnız bırakmıştı.

SAĞLIK EKİBİ DEVREDE

Galatasaray'ın eksikliğini fazlasıyla çektiği Victor Osimhen'in tedavisi için yoğun bir çaba harcanıyor. Sağlık ekibinin, Nijeryalı yıldızı bir an önce sahalara döndürmek adına hızlı bir tedavi yöntemi uyguladığı bildirildi.

KARAR VERİLDİ!

Alanyaspor karşılaşması öncesi durumu henüz netlik kazanmayan Osimhen'in şu an için riske edilmemesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun, bu haftadan sonra başlayacak milli arada tam olarak iyileştikten sonra sahalara, Antalyaspor deplasmanıyla birlikte dönmesi planlanıyor. 

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