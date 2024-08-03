Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde bir ilk!

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona Turkcell Süper Kupa'da 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle girdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezona damga vuran ve rekorlar kırarak şampiyonluklar elde eden sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa maçında geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş ile karşılaştı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçı Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle 5-0 kaybeden Galatasaray, sezona kötü bir başlangıç yaptı.
Okan Buruk döneminin en farklı yenilgisi
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk idaresinde en farklı mağlubiyetini yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde geride kalan 2 sezonda çıktığı 97 resmi müsabakada 75 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Galatasaray, Turkcell Süper Kupa maçıyla bu sürede çıktığı 98. resmi müsabakada 13. kez mağlup oldu.
Galatasaray, bu süreçte en farklı mağlubiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag karşısında 4-1'lik skorla gördü. Beşiktaş mağlubiyeti, Buruk döneminin en farklı yenilgisi olarak kayıtlara geçti.
1697 gün sonra 5-0'lık mağlubiyet
Galatasaray, 1697 gün sonra 5-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 Aralık 2019'da Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e 5-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, o tarihten sonra en büyük hezimetini Beşiktaş karşısında yaşadı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezona damga vuran ve rekorlar kırarak şampiyonluklar elde eden sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa maçında geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş ile karşılaştı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçı Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle 5-0 kaybeden Galatasaray, sezona kötü bir başlangıç yaptı.
Okan Buruk döneminin en farklı yenilgisi
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk idaresinde en farklı mağlubiyetini yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde geride kalan 2 sezonda çıktığı 97 resmi müsabakada 75 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Galatasaray, Turkcell Süper Kupa maçıyla bu sürede çıktığı 98. resmi müsabakada 13. kez mağlup oldu.
Galatasaray, bu süreçte en farklı mağlubiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag karşısında 4-1'lik skorla gördü. Beşiktaş mağlubiyeti, Buruk döneminin en farklı yenilgisi olarak kayıtlara geçti.
1697 gün sonra 5-0'lık mağlubiyet
Galatasaray, 1697 gün sonra 5-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 Aralık 2019'da Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e 5-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, o tarihten sonra en büyük hezimetini Beşiktaş karşısında yaşadı.
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