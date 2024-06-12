Galatasaray'da Nicolo Zaniolo belirsizliği

Okan Buruk'un yeni sezon kadrosunda görmek istediği oyuncuların başında gelen Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'ın yaz kampına katılıp katılmayacağı merak konusu haline geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Nicolo Zaniolo belirsizliği
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12 Haziran 2024 08:15
Sezonu Aston Villa'da kiralık geçiren Nicolo Zaniolo, Galatasaray'da Okan Buruk'un yeni sezon kadrosunda görmek istediği oyuncuların başında geliyor.

Ancak başarılı teknik adam, İtalya'da yaptığı bir görüşme sonucu, genç yıldızın düşüncesinin bu yönde olmadığını dile getirdi.

TALİPLERİ VAR

Çizme basınına göre son olarak Atalanta, Zaniolo'yu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Sakatlığı nedeniyle İtalya'nın EURO 2024 kadrosundan çıkarılan Zaniolo'nun, Galatasaray'ın yaz kampına katılıp katılmayacağı merak konusu haline geldi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Aston Villa ile 40 maça çıkan Zaniolo, 3 gol kaydetti. 



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