Galatasaray'da performansı ile göz dolduran Victor Nelsson'u, Avrupa'dan pek çok kulüp istiyor. Bu takımların başında ise İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla geliyor.Son gelen haberlere göre 24 yaşındaki stoper için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı belirtildi. Fakat yapılan bu öneri reddedildi.Cim Bom'un, Danimarkalı savunmacı için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye dahi almayacağı edinilen bilgiler arasında yer aldı.Victor Nelsson geride bıraktığımız 1.5 sezonda gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu. Teknik direktör Okan Buruk da Danimarkalı yıldızın ocak ayında ayrılığına kesinlikle sıcak bakmıyor.