Galatasaray'da Ndombele gelişmesi!

Galatasaray'da kilosu sebebiyle eleştirilen Tanguy Ndombele için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Fransız ekibi Rennes ve Arabistan ekibi Al Ettifaq, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Tanguy Ndombele ile ilgileniyor.
SÖZLEŞMESİ ERKEN FESHEDİLEBİLİR
Haberde kilolu görüntüsüyle eleştirilerin odağında olan oyuncunun kiralık sözleşmesinin erken feshedilebileceği belirtildi.
GELİŞMELER YAŞANACAK
Nemanja Matic'le yollarını ayırmaya hazırlanan Rennes'in bir yedek arayışında olduğu ve Ndombele'nin durumunu takip ettiği ifade edilirken, Henderson'ın ayrılmasından sonra tekrar Avrupa pazarında bir orta saha arayışına giren Al Ettifaq'ın da Fransız orta saha ile ilgilendiği yazıldı. Oyuncu için kısa süre içinde bir transfer gelişmesinin yaşanacağı aktarıldı.
Galatasaray forması ile bu sezon 17 maça çıkan Ndombele, 1 asist yapma başarısı gösterdi.
Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Fransız ekibi Rennes ve Arabistan ekibi Al Ettifaq, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Tanguy Ndombele ile ilgileniyor.
SÖZLEŞMESİ ERKEN FESHEDİLEBİLİR
Haberde kilolu görüntüsüyle eleştirilerin odağında olan oyuncunun kiralık sözleşmesinin erken feshedilebileceği belirtildi.
GELİŞMELER YAŞANACAK
Nemanja Matic'le yollarını ayırmaya hazırlanan Rennes'in bir yedek arayışında olduğu ve Ndombele'nin durumunu takip ettiği ifade edilirken, Henderson'ın ayrılmasından sonra tekrar Avrupa pazarında bir orta saha arayışına giren Al Ettifaq'ın da Fransız orta saha ile ilgilendiği yazıldı. Oyuncu için kısa süre içinde bir transfer gelişmesinin yaşanacağı aktarıldı.
Galatasaray forması ile bu sezon 17 maça çıkan Ndombele, 1 asist yapma başarısı gösterdi.