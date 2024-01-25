Galatasaray'da Ndombele gelişmesi!

Galatasaray'ın Tottenham'dan kiraladığı ancak kilosu sebebiyle sık sık eleştirilerin Ndombele için sürpriz bir transfer iddiası geldi. Fransız oyuncuya iki talip birdedn çıktı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ndombele gelişmesi!
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25 Ocak 2024 16:51
Galatasaray'da kilosu sebebiyle eleştirilen Tanguy Ndombele için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Fransız ekibi Rennes ve Arabistan ekibi Al Ettifaq, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Tanguy Ndombele ile ilgileniyor.

SÖZLEŞMESİ ERKEN FESHEDİLEBİLİR

Haberde kilolu görüntüsüyle eleştirilerin odağında olan oyuncunun kiralık sözleşmesinin erken feshedilebileceği belirtildi.

GELİŞMELER YAŞANACAK

Nemanja Matic'le yollarını ayırmaya hazırlanan Rennes'in bir yedek arayışında olduğu ve Ndombele'nin durumunu takip ettiği ifade edilirken, Henderson'ın ayrılmasından sonra tekrar Avrupa pazarında bir orta saha arayışına giren Al Ettifaq'ın da Fransız orta saha ile ilgilendiği yazıldı. Oyuncu için kısa süre içinde bir transfer gelişmesinin yaşanacağı aktarıldı.

Galatasaray forması ile bu sezon 17 maça çıkan Ndombele, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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