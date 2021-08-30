Galatasaray'da Mbaye Diagne saç baş yoldurttu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih terim, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Randers ile oynanan maçın 11'inde 4 değişiklik yaptı.



Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray, Mbaye Diagne ile çok net 2 pozisyondan yararlanamadı.



Kaçan gollerin ardından Fatih Terim ellerini iki yana açarak tepki gösterdi. Sarı - kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan kaçan gollerin üzüntüsünü yaşadı.



TERİM: "EN İYİ İLAÇ FORMADIR"



Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçın sonunda yapılan basın toplantısında "Mecazi anlamda bir ilaç verecek misiniz? Golcülerle konuşacak mısınız?" sorusuna Fatih Terim, "Benim vereceğim tek ilaç forma. Galatasaray formasının 9 numarasını veriyorsak ilaç odur. O da ilaç olmuyorsa hiçbir şey ilaç olmaz. Yoksa benim yanımda oturacaklar. Ancak pozisyona girmeleri sevindirici. Atarlar, onlar golcü. Diagne'yi yorgun olduğu için çıkardım. Yerine Mustafa girdi. Orta sahaların, kenar oyuncuların ve defansların atması sevindirici ama esas beklediklerimiz atarsa olay kendiliğinden çözülmüş oluyor. Onlar gol atarak kendi problemlerini çözecekler" diye cevap verdi.



