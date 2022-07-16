Galatasaray'da Mbaye Diagne kamptan ayrıldı!

Galatasaray'da bir türlü istenen performansı gösteremeyen Mbaye Diagne, Galatasaray'ın Avusturya kampından ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mbaye Diagne kamptan ayrıldı!
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16 Temmuz 2022 14:01
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

AVUSTURYA KAMPINDAN AYRILDI

Sarı-kırmızılılarda istenmeyen adam ilan edilen ve teknik direktör Okan Buruk'un da kadroda düşünmediği Senegalli oyuncu Mbaye Diagne, Galatasaray'ın Avusturya kampından ayrıldı.

FATİH KARAGÜMRÜK'Ü KABUL ETTİ

Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Mbaye Diagne'ya Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük talip oldu. 30 yaşındaki Senegalli futbolcu, İstanbul ekibinin teklifini kabul etti ve kamptan ayrıldı. 

Transfer görüşmesi için kamptan ayrılan Mbaye Diagne, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra VavaCars Fatih Karagümrük'e imza atacak.

13 MİLYON EURO'YA GELDİ, DEĞERİ DÜŞTÜ

Sarı-kırmızılılara 2019 yılında 13 milyon Euro'ya transfer olan 30 yaşındaki santrfor, sonrasında Club Brugge ve West Bromwich gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi. Transfermarkt değerlerine göre 2019 yılında 5.5 milyon Euro piyasa değeri olan Diagne'nin şimdiki değeri ise 1.7 milyon Euro.

Kasımpaşa'daki etkili performansıyla Galatasaray'a transfer yapan Diagne, Süper Lig'de çıktığı 78 karşılaşmada 53 gol atarken 7 de asiste imza attı. 

 
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