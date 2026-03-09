Galatasaray'da ligde kritik eksikler!

Süper Lig'de derbide Beşiktaş'ı mağlup eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise salı günü sahasında Liverpool'u konuk edecek.
Sarı-kırmızılılar, Liverpool maçının ardından lige Başakşehir maçıyla dönecek. Galatasaray, ligin formda ekiplerinden Başakşehir karşısında önemli isimlerinden yoksun kalacak.
Galatasaray'da Okan Buruk ile birlikte Abdülkerim Bardakcı ve Leroy Sane, cezaları nedeniyle ligdeki Başakşehir maçında yer alamayacak.
Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Leroy Sane ise derbide kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
