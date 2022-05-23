Galatasaray'da kaleci rotasyonu! Geri dönüyorlar...

Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Fernando Muslera'nın yedeği olacak isim merak konusu.



İlk yarıda başarılı file bekçisinin sakatlığı sonrasında kaleye geçen İsmail Çipe ve Fatih Oztürk bekleneni veremeyince devre arasında Barcelona'dan Inaki Pena kiralandı.



Fakat sezonun sona ermesiyle birlikte Pena, İspanya'ya geri döndü. Ismail ve Fatih'in de kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Bu anlamda gelecek sezon Muslera'nın yedeklerinin; Giresunspor'da başarılı bir sezon geçiren Okan Kocuk ile Menemen'de pek çok maçta forma bulan Batuhan Şen'in olması bekleniyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ