Galatasaray'da kader adamı Batshuayi!

Galatasaray'da Trabzonspor maçında sonradan oyuna dahil olan Michy Batshuayi, dev maçın kader adamı oldu.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da kader adamı Batshuayi!
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17 Aralık 2024 11:15
Galatasaray'da Michy Batshuayi nöbetçi golcülüğe devam ediyor... Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar nefes kesen mücadelede 3-2 geriden geldi; 3 puana Batshuayi ile uzandı.

KULÜBEDE BAŞLADI

İsveç'e epey eksik bir kadroyla giden sarı-kırmızılılarda Belçikalı da Malmö'ye karşı 11'de oynamış etkisiz futboluyla tepki çekmişti.

Okan Buruk, savunmada sorunları bulunan Trabzonspor'a karşı santrforda Barış Alper Yılmaz'a görev verirken Batshuayi de kulübede oturdu.

Mertens ve Yunus'la iki kez öne geçen sarı-kırmızılılarda Okan Buruk 3-2 geriye düşünce tüm riskleri almaya başladı. Oyuna 59. dakikada giren Batshuayi önce 63'te kazanılan penaltıda skoru eşitledi ardından son dakikalarda sahne aldı.

90+8'de soldan kullanılan serbest vuruşta Batshuayi'nin kafa vuruşu, Ali Şahin'in müdahalesiyle ağlarla buluştu ve Galatasaray 3 puana uzandı.

Geçen sezon sonradan girdiği maçlarda ligin en çok gol kaydeden ismi olan Batshuayi nöbetçi gollerine bir yenisini ekledi.

OKAN BURUK İSTEMİŞTİ

Belçikalı yıldız 1-0 kazanılan Bodrum FK müsabakasında da sonradan girip 3 puanı getiren isim olmuştu. Geçen sezon Fenerbahçe'deki geleceği uzun süre belirsiz kalan Belçikalı golcünün transferini Okan Buruk da istemişti.

Bu durumu UEFA'ya verdiği röportajda açıklayan Michy Batshuayi, Buruk'la birkaç kez görüştüklerini dile getirmişti.

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