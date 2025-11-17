Galatasaray'da Jhon Arias için yeni fırsat!

Teknik direktör Okan Buruk'un geçmiş yıllarda özel olarak Brezilya'da izlettiği Jhon Arias için yeniden bir ihtimal belirdi.

O dönemde Fluminense'nin talep ettiği 15 milyon euro'yu çok bulan ve başka isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, oyuncunun İngiliz ekibi Wolverhampton'a gidişini izlemişti.

Ancak İngiltere'de uyum sorunu yaşayan ve mutsuz olan 28 yaşındaki futbolcu ayrılık kararı aldı. Bunun üzerine harekete geçildi.

KİRALAMA YOLUNA GİDİLECEK

Brezilya'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Arias, Kolombiya Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden birisi haline geldi.

Bu transfer için sarı-kırmızılılar ocak ayını bekliyor. Oyuncunun İngiltere'den ayrılma isteğini koz olarak kullanmak isteyen sarı-kırmızılılar, zorunlu olmayan opsiyonla birlikte oyuncuyu kiralamaya çalışacak.

Wolverhampton'ın da zorluk çıkarması beklenmezken, Okan Buruk eski gözdesine kavuşmak istiyor.

Jhon Arias'ın Kolombiya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Davinson Sanchez de yıllardır parçalı formayı giyiyor.