Galatasaray'da Icardi sahneye çıkıyor!

Galatasaray'da ilk üç hazırlık maçında forma giymeyen Mauro Icardi'nin bir sonraki hazırlık maçında süre alması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Icardi sahneye çıkıyor!
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19 Temmuz 2024 09:22
Galatasaray, Avusturya'daki ilk çalışmalarını tamamladı.

Avusturya'daki ilk çalışmalarda üç hazırlık maçı oynayan Galatasaray'da Mauro Icardi, söz konusu müsabakarda süre almadı.

Galatasaray, ikinci etap kamp çalışmaları için 22 Temmuz'da yeniden Avusturya'ya gidecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci etap çalışmalarında ilk hazırlık maçını Lecce ile oynayacak. Mauro Icardi'nin, Lecce maçında süre bulması bekleniyor.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynanan Trencin karşılaşmasının ardından Icardi için, "Icardi çok istekli. Bir sonraki maçta kullanacağız. Fiziksel olarak tüm oyuncuları hazırlamalıyız. Hazırlık kampı içindeyiz. Bir sonraki maçta Icardi'ye ne kadar süre vereceğimizi göreceğiz. Fiziksel durumuna bakacağız ve karar vereceğiz." diye konuştu.

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