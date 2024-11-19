Galatasaray'da Icardi'nin yerine yeni golcü!

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da ara transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı kırmızılılar, sakatlanan Icardi'nin boşluğunu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Cimbom, gerek Osimhen'le yan yana oynayacak, gerektiğinde ise yedek kalmayı sorun etmeyecek bir golcü arıyordu.
KİRALAMA TEKLİFİ
Bu doğrultuda Galatasaray, Malmö'nün 24 yaşındaki yıldızı Erik Botheim'i sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.
Botheim geçen sezon ara transferde geldiği Malmö'de 30 maça çıktı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 12 gol attı.
Sarı kırmızılılar, sakatlanan Icardi'nin boşluğunu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Cimbom, gerek Osimhen'le yan yana oynayacak, gerektiğinde ise yedek kalmayı sorun etmeyecek bir golcü arıyordu.
KİRALAMA TEKLİFİ
Bu doğrultuda Galatasaray, Malmö'nün 24 yaşındaki yıldızı Erik Botheim'i sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.
Botheim geçen sezon ara transferde geldiği Malmö'de 30 maça çıktı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 12 gol attı.