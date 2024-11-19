Galatasaray'da Icardi'nin yerine yeni golcü!

Galatasaray'da, Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından flaş gelişmeler yaşanıyor. Forvet bölgesine takviye yapma kararı alan sarı kırmızılı takım aradığı ismi buldu. Sarı kırmızılıların, Malmö'nün 24 yaşındaki yıldızı için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Icardi'nin yerine yeni golcü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2024 11:06
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da ara transfer çalışmaları hız kazandı.

Sarı kırmızılılar, sakatlanan Icardi'nin boşluğunu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Cimbom, gerek Osimhen'le yan yana oynayacak, gerektiğinde ise yedek kalmayı sorun etmeyecek bir golcü arıyordu.

KİRALAMA TEKLİFİ

Bu doğrultuda Galatasaray, Malmö'nün 24 yaşındaki yıldızı Erik Botheim'i sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.

Botheim geçen sezon ara transferde geldiği Malmö'de 30 maça çıktı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 12 gol attı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery