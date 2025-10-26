27 Ekim
Galatasaray'da hedef seriyi sürdürmek

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında formda Göztepe'yi ağırlıyor. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına kritik mücadele öncesi motivasyon aşıladı.

Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında 5. sıradaki Göztepe'yi ağırlıyor. Oynadığı futbolla zirveyi zorlayan İzmir ekibi de İstanbul'a puan hedefiyle geldi.
 
Ligin ilk 5 sırasında yer alan takımlardan sadece Gaziantep ile oynayan Galatasaray, kritik virajı 3 puanla geçerek sonraki haftadaki Trabzonspor maçına da moralli çıkmak istiyor.
 
Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Göztepe maçı sadece bir puan kapışması değil. 3 puan dışında oynadığımız futbolla da rakiplere gözdağı vermeliyiz. Galibiyetle rakiplerin şampiyonluğa inancı biraz daha sarsılacaktır. En kritik maçlarımızdan birinde kayıp istemiyorum" dedi.
 
FIRSAT TANIMAYALIM
 
Sonraki haftada Trabzonspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Buruk, "Üst üste zorlu maçlar oynayacağız. Lig ve Avrupa'da iyi gidiyoruz. Yakaladığımız seri çok önemli. Devam etmeli. Kasım ayında Trabzon, Ajax ve Kocaelispor maçlarıyla zirvede puan farkını açmalıyız. Ligde bizim kalitemize yakın takım bile yok. Tek rakibimiz kendimiz. Rehavete girmez ve iyi çalışırsak önümüzde kimse duramaz. Bunu rakipler de biliyor. Kriz yaşamamızı, takılmamızı bekliyorlar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Karakterli ve kaliteli oyuncularımla büyük başarılar elde edeceğiz" diye konuştu.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
