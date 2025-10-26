Galatasaray'da hedef seriyi sürdürmek

Lider Galatasaray , Süper Lig'in 10. haftasında 5. sıradaki Göztepe'yi ağırlıyor. Oynadığı futbolla zirveyi zorlayan İzmir ekibi de İstanbul'a puan hedefiyle geldi.

Ligin ilk 5 sırasında yer alan takımlardan sadece Gaziantep ile oynayan Galatasaray, kritik virajı 3 puanla geçerek sonraki haftadaki Trabzonspor maçına da moralli çıkmak istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Göztepe maçı sadece bir puan kapışması değil. 3 puan dışında oynadığımız futbolla da rakiplere gözdağı vermeliyiz. Galibiyetle rakiplerin şampiyonluğa inancı biraz daha sarsılacaktır. En kritik maçlarımızdan birinde kayıp istemiyorum" dedi.

FIRSAT TANIMAYALIM

Sonraki haftada Trabzonspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Buruk, "Üst üste zorlu maçlar oynayacağız. Lig ve Avrupa'da iyi gidiyoruz. Yakaladığımız seri çok önemli. Devam etmeli. Kasım ayında Trabzon, Ajax ve Kocaelispor maçlarıyla zirvede puan farkını açmalıyız. Ligde bizim kalitemize yakın takım bile yok. Tek rakibimiz kendimiz. Rehavete girmez ve iyi çalışırsak önümüzde kimse duramaz. Bunu rakipler de biliyor. Kriz yaşamamızı, takılmamızı bekliyorlar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Karakterli ve kaliteli oyuncularımla büyük başarılar elde edeceğiz" diye konuştu.