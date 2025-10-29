Galatasaray'da hamle oyuncusu Sara!

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk, ligde üst üste 4 galibiyetle zirve yarışı veren Trabzonspor karşısında tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Okan Buruk, bordo-mavililere karşı orta saha ve savunma güvenliğine büyük önem veriyor.
LUCAS TORREIRA
Galatasaray'da babasının rahatsızlığının ardından ülkesi Uruguay'a giden ve Göztepe maçında forma giymeyen Lucas Torreira, Türkiye'ye döndü. Uruguaylı orta saha oyuncusu, Trabzonspor maçında formasına kavuşacak.
Okan Buruk, Trabzonspor karşısında Torreira ile birlikte orta sahada Mario Lemina'ya forma vermeyi planlıyor.
GABRIEL SARA
Osimhen'in arkasında; Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane'yi düşünen başarılı teknik adam, Başakşehir ve Göztepe maçlarındaki performansıyla dikkat çeken Gabriel Sara'yı ise hamle oyuncusu olarak kullanmayı planlıyor.
ALTERNATİF PLAN
Okan Buruk'un diğer düşüncesi de forvet arkasında görev yapan Yunus Akgün'ü kanatta kullanmak ve son haftalarda performansıyla eleştirilen Barış Alper Yerine Sara'yı sahaya sürmek.
52 yaşındaki teknik adam, hafta içerisindeki çalışmalara göre Trabzonspor maçı için kadro kararını verecek.
Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk, ligde üst üste 4 galibiyetle zirve yarışı veren Trabzonspor karşısında tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Okan Buruk, bordo-mavililere karşı orta saha ve savunma güvenliğine büyük önem veriyor.
LUCAS TORREIRA
Galatasaray'da babasının rahatsızlığının ardından ülkesi Uruguay'a giden ve Göztepe maçında forma giymeyen Lucas Torreira, Türkiye'ye döndü. Uruguaylı orta saha oyuncusu, Trabzonspor maçında formasına kavuşacak.
Okan Buruk, Trabzonspor karşısında Torreira ile birlikte orta sahada Mario Lemina'ya forma vermeyi planlıyor.
GABRIEL SARA
Osimhen'in arkasında; Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane'yi düşünen başarılı teknik adam, Başakşehir ve Göztepe maçlarındaki performansıyla dikkat çeken Gabriel Sara'yı ise hamle oyuncusu olarak kullanmayı planlıyor.
ALTERNATİF PLAN
Okan Buruk'un diğer düşüncesi de forvet arkasında görev yapan Yunus Akgün'ü kanatta kullanmak ve son haftalarda performansıyla eleştirilen Barış Alper Yerine Sara'yı sahaya sürmek.
52 yaşındaki teknik adam, hafta içerisindeki çalışmalara göre Trabzonspor maçı için kadro kararını verecek.