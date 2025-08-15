Galatasaray'da Günay ile yeni sözleşme!

Galatasaray, 34 yaşındaki kalecisi Günay Güvenç ile yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılılar, deneyimli file bekçisinin sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da toplam 21 maçta forma giyen tecrübeli kaleci, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, deneyimli file bekçisinin sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da toplam 21 maçta forma giyen tecrübeli kaleci, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.