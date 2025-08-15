15 Ağustos
Galatasaray'da Günay ile yeni sözleşme!

Galatasaray, Günay Güvenç'in sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.

calendar 15 Ağustos 2025 18:52 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 19:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da Günay ile yeni sözleşme!
Galatasaray, 34 yaşındaki kalecisi Günay Güvenç ile yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılılar, deneyimli file bekçisinin sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da toplam 21 maçta forma giyen tecrübeli kaleci, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

SON HABERLER
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
