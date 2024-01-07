Galatasaray'da gençlerin ilk heyecanı

Galatasaray'ın genç futbolcuları Efe Akman, Eyüp Aydın ve Ali Turap Bülbül, kariyerlerinin ilk Süper Lig maçına çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Efe ve Ali ile sezon başından Almanya'nın Bayern Münih takımından transfer edilen Eyüp, 90+2. dakikada oyuna dahil oldu.
Eyüp Aydın, 90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kaydettiği golde ortayı yaptı.
Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Efe ve Ali ile sezon başından Almanya'nın Bayern Münih takımından transfer edilen Eyüp, 90+2. dakikada oyuna dahil oldu.
Eyüp Aydın, 90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kaydettiği golde ortayı yaptı.
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