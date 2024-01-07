Galatasaray'da gençlerin ilk heyecanı

Konyaspor ile mücadele eden Galatasaray'da genç futbolcular Efe Akman, Eyüp Aydın ve Ali Turap Bülbül, ilk Süper Lig maçlarına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da gençlerin ilk heyecanı
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07 Ocak 2024 23:49
Galatasaray'ın genç futbolcuları Efe Akman, Eyüp Aydın ve Ali Turap Bülbül, kariyerlerinin ilk Süper Lig maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Efe ve Ali ile sezon başından Almanya'nın Bayern Münih takımından transfer edilen Eyüp, 90+2. dakikada oyuna dahil oldu.

Eyüp Aydın, 90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kaydettiği golde ortayı yaptı.

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