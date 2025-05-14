Galatasaray'da forma yine Günay'ın!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da ilk 11 belli oldu.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon daha çok kupada forma verdiği Günay Güvenç'ten finalde de vazgeçmedi.
Trabzonspor'a karşı Galatasaray'ın kalesini Günay Güvenç koruyacak.
Galatasaray'ın finaldeki ilk 11'i şu şekilde:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon daha çok kupada forma verdiği Günay Güvenç'ten finalde de vazgeçmedi.
Trabzonspor'a karşı Galatasaray'ın kalesini Günay Güvenç koruyacak.
Galatasaray'ın finaldeki ilk 11'i şu şekilde: