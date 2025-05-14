14 Mayıs
Trabzonspor-Galatasaray
0-111'
14 Mayıs
Alaves-Valencia
0-0DA
14 Mayıs
Villarreal-Leganes
3-0DA
14 Mayıs
Real Madrid-Mallorca
22:30
14 Mayıs
PSV Eindhoven-Heracles
21:00
14 Mayıs
Willem-PEC Zwolle
21:00
14 Mayıs
NEC Nijmegen-NAC Breda
21:00
14 Mayıs
Go Ahead Eagles-SC Heerenveen
21:00
14 Mayıs
Feyenoord-RKC Waalwijk
21:00
14 Mayıs
FC Utrecht-S. Rotterdam
21:00
14 Mayıs
FC Twente-Alkmaar
21:00
14 Mayıs
FC Groningen-Ajax
21:00
14 Mayıs
Almere-Fortuna Sittard
21:00

Galatasaray'da forma yine Günay'ın!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon ağırlıklı olarak kupada forma verdiği Günay Güvenç'e Trabzonspor finalinde de ilk 11'de görev verdi.

calendar 14 Mayıs 2025 19:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da forma yine Günay'ın!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da ilk 11 belli oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon daha çok kupada forma verdiği Günay Güvenç'ten finalde de vazgeçmedi.

Trabzonspor'a karşı Galatasaray'ın kalesini Günay Güvenç koruyacak.

Galatasaray'ın finaldeki ilk 11'i şu şekilde:




HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.