Galatasaray'da Fernando Muslera büyük fırsatı kaçırdı!

Sarı-Kırmızılılar, dün akşam zafere uzanırken, geceye ise yıldızlar damga vurdu. Mauro Icardi rekor kırdı, Mertens zirveye ortak oldu, Muslera ise büyük bir fırsatı kılpayı kaçırdı! İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Fernando Muslera büyük fırsatı kaçırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Nisan 2024 08:48
2011 yılında geldiği Galatasaray'la, 37 yaşında tekrar sözleşme yenileyen Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, kendisine ait olan bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu geçtiğimiz haftaki Alanyaspor maçıyla egale etmişti.

Muslera, 2011- 2012 sezonunun normal sezonunda Süper Lig'de 90 dakika oynadığı 32 karşılaşmanın 16'sında kalesini gole kapatmıştı.

Tecrübeli file bekçisi, Pendikspor karşısında ise kendi rekorunu kırma şansını kaybetti. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery