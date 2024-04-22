Galatasaray'da Fernando Muslera büyük fırsatı kaçırdı!

2011 yılında geldiği Galatasaray'la, 37 yaşında tekrar sözleşme yenileyen Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, kendisine ait olan bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu geçtiğimiz haftaki Alanyaspor maçıyla egale etmişti.
Muslera, 2011- 2012 sezonunun normal sezonunda Süper Lig'de 90 dakika oynadığı 32 karşılaşmanın 16'sında kalesini gole kapatmıştı.
Tecrübeli file bekçisi, Pendikspor karşısında ise kendi rekorunu kırma şansını kaybetti.
Muslera, 2011- 2012 sezonunun normal sezonunda Süper Lig'de 90 dakika oynadığı 32 karşılaşmanın 16'sında kalesini gole kapatmıştı.
Tecrübeli file bekçisi, Pendikspor karşısında ise kendi rekorunu kırma şansını kaybetti.