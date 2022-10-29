GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

EMRE TAŞDEMİR 457 GÜN SONRA

GALATASARAY'DA AANHOLT GERİ DÖNDÜ

DIAGNE ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA

7 BİN TARAFTAR TRİBÜNDE

CUMHURİYET BAYRAMI PANKARTI

RASHICA VURDU, VIVIANO KURTARDI

ICARDI, MERTENS, KALECİ

FATİH KARAGÜMRÜK 10 KİŞİ KALDI

OKAN BURUK'TAN HAMLE

GALATASARAY ATTI, VAR'DAN DÖNDÜ

EMRE TAŞDEMİR SAHNEDE!

RASHICA KAÇIRDI

MERTENS YERİNE JUAN MATA

MATA ÖNE KAÇIRDI, SONRA ATTI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 60. dakikada 457 gün sonra sarı-kırmızılı forma altında maça çıkan Emre Taşdemir ve 85. dakikada Juan Mata attı. Emre Taşdemir ayrıca 2149 gün sonra gol sevinci yaşadı. Juan Mata da Galatasaray'da ilk golünü attı.Fatih Karagümrük'te Adnan Uğur, 33. dakikada VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü.Galatasaray, bu sonucun ardından Süper Lig'de 3 hafta sonra kazandı ve 21 puana yükseldi. Fatih Karagümrük 2 maç sonra kaybetti ve 12 puanda kaldı.Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında derbi mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fatih Karagümrük Antalyaspor deplasmanına gidecek.Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 11. haftadaki Corendon Alanyaspor maçına göre ilk 11'de zorunlu 3 değişiklik yaptı.Ligde son 3 maçından galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftada Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'e konuk oldu.Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Fernando Muslera, Leo Dubois, Victor Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi kadrosuyla başladı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Patrick Van Aanholt, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata ve Metehan Baltacı yer aldı.Teknik direktör Okan Buruk, ligde son yapılan Alanyaspor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ile sakatlanan Kazımcan Karataş'tan Fatih Karagümrük müsabakasında yararlanamadı. Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine Dubois, Emin Bayram ve Emre Taşdemir'i sahaya sürdü.Galatasaray'ın sol beklerinden Emre Taşdemir, 457 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.A takım formasıyla son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 28 Temmuz 2021'de Hollanda'nın PSV takımıyla yapılan maçta sahaya çıkan Emre, 15 ayı aşkın süre sonra sarı-kırmızılı formayı terletti.Emre Taşdemir, geçen sezon Giresunspor'da kiralık olarak forma giymişti.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'u 2 lig maçının ardından kadroya aldı.Ligin 10. haftasındaki Yukatel Kayserispor ve 11. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçlarının kadrosuna giremeyen Van Aanholt, Fatih Karagümrük müsabakasında yedek oturdu.Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Mathias Ross, cezalı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı ile sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir, mücadelenin kadrosuna alınmadı.Galatasaray'ın sezon başında sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük formasıyla eski takımına karşı ilk kez mücadele etti.2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı formayla 62 resmi maça çıkan Diagne'nin sözleşmesi 1 yıl kala sezon başında feshedildi.Sezon başında Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalayan Senegalli santrfor, 10 lig maçında 6 kez fileleri havalandırarak etkili bir performans sergiledi.Müsabakayı 7 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi.VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray karşılaşması için konuk takım taraftarına stat kapasitesinin yüzde 30'una denk gelen 22 bin kişilik yer ayrıldı.Galatasaray taraftarı, 7 bine yakın bileti alarak stada geldi.Müsabaka öncesi seremoniye hakemler ve iki takımın oyuncuları, ortak pankart ile çıktı.Karşılaşma öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zeminine çıkan hakemler ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan pankart taşıdı.Seremonide spor basınının 97 yaşında vefat eden duayenlerinden Halit Kıvanç anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Karşılaşma düşük tempoda başlarken, Galatasaray, karşılaşmanın 17. dakikasında Milot Rashica ile gole yaklaştı. Sağdan Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen Rashica tamamlamak istedi ama kaleci Viviano gole izin vermedi.Galatasaray, 20. dakikada yine etkili oldu. Emre'nin iyi pasında ceza sahası içinde Icardi, Mertens'e harika indirdi. Onun uzaktan vuruşu kalecide kaldı.32. dakikada Adnan Uğur, orta sahada Torreira'ya sert bir faul yaptı ve sarı kart gördü. Bu kararın ardından VAR'dan hakem Bahattin Şimşek'e pozisyonu izlemesi yönünde uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Şimşek, Adnan Uğur'a kırmızı kart gösterdi. Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarının başında oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.Galatasaray'ın, Fatih Karagümrük karşılaşmasında attığı bir gol VAR incelemesinin ardından geçerli sayılmadı.Karşılaşmanın 51. dakikasında kornerden gelen topa Victor Nelsson kafayı vurdu. Danimarkalı futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Emiliano Viviano topu kontrol edemedi ve top çizgiyi geçti.Ancak hakem Bahattin Şimşek, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve kaleci Viviano'nun topu kontrol etmek istediği sırada Emin Bayram tarafından faule maruz kaldığını hükmetti. Bu karar sonrası gol iptal edildi.Galatasaray'da 457 gün sonra şans bulan Emre Taşdemir, 60. dakikada takımını öne geçirdi. Sağdan Rashica'nın ceza sahasına gönderdiği topu kale önünde Emre Taşdemir, düzgün bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 27 yaşındaki futbolcu, tam 2149 gün sonra gol sevinci yaşadı.Galatasaray, golün ardından da rakip kalede skor aramaya devam etti. 65. dakikada Mertens'in içeriye çevirdiği topu kale önünde Rashica karşı karşıya pozisyonda tamamlayamadı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuna ikinci müdahalesini Juan Mata ile yaptı. İspanyol yıldız, 75. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.Galatasaray'da oyuna Mertens yerine giren Mata, 83. dakikada çok net bir pozisyonda kaleci Viviano'yu geçemedi. Juan Mata, kaçırdığı golden 2 dakika sonra ise 85. dakikada ceza sahasında topu önünde buldu ve fileleri havalandırdı. Galatasaray, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.10. dakikada Oliveira'nın soldan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Emin Bayram'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.13. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında top, altıpasın gerisindeki Jimmy Durmaz'da kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.17. dakikada Oliveira'nın sağdan kullandığı kornerde Karagümrük savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza yayının sağındaki Rashica'da kaldı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra sert şutunda, kaleci Viviano üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.19. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ceza sahasına gönderdiği topu Icardi, kafayla ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens'e indirdi. Belçikalı oyuncunun bekletmeden şutunda, kaleci Viviano yatarak topun sahibi oldu.33. dakikada ev sahibi ekipten Adnan Uğur, Torreira'ya yaptığı faul sonrasında VAR incelemesiyle oyundan atıldı.45+3. dakikada Oliveira'nın ceza yayı içinden yerden şutunda top, kaleci Viviano'da kaldı.Müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.47. dakikada Dubois'nın pasıyla sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Mertens'in ortaladığı topa altıpas üzerindeki Icardi kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.52. dakikada Galatasaray'ın golü, VAR ile iptal edildi. Oliveira'nın soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Nelsson'un kafayla vurduğu topu çizgi üzerinde kaleci Viviano engelledi. Direk dibinde seken topu Emin Bayram ağlara gönderdi. Hakem Bahattin Şimşek gol kararı verdi. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Şimşek, çizgi üzerinde Emin'in Viviano'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.58. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, top yandan auta gitti.60. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan ceza sahasına gönderilen topu kontrol eden Rashica, açısını kaybetti. Kosovalı oyuncunun sağ çaprazdan altıpasa çevirdiği meşin yuvarlağı Emre Taşdemir kafayla ağlara gönderdi: 0-165. dakikada sağ kanatta Dresevic'ten topu kapan Mertens, meşin yuvarlağı bekletmeden yerden ceza sahasına gönderdi. Ters kanattan bindiren Rashica'nın uygun durumda vuruşunda, kaleci Viviano ayaklarıyla topun ağlara gitmesini önledi.68. dakikada ceza sahasına gönderilen topu Dresevic kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak penaltı noktası civarında uygun durumdaki Mertens'te kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.71. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde arka direkteki Nelsson'un kafayla vurduğu topa ardından Emin Bayram dokundu. Kaleci Viviano son anda meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.74. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında uygun durumda topla buluşan Dubois'nın sert şutunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.83. dakikada Dubois'nın sağdan ortasına penaltı noktası gerisindeki Mata'nın gelişine vuruşunda, kaleci Viviano sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.85. dakikada sarı-kırmızılılar farkı 2'ye çıkardı. Emre Taşdemir'in sağdan ortasında altıpas gerisindeki Mata'nın vurduğu top savunmadaki Dresevic'ten döndü. Kale önünde kalan topu tamamlayan İspanyol futbolcu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.Atatürk OlimpiyatBahattin Şimşek, Kerem Ersoy, Mustafa SönmezViviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz (Dk. 81 Nicholas), Shukurov, Adnan Uğur, Kouassi (Dk. 61 Salih Dursun), Borini, DiagneMuslera, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Torreira (Dk. 89 Berkan Kutlu), Oliveira, Rashica (Dk. 84 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 75 Mata), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Icardi (Dk. 84 Gomis)Dk. 60 Emre Taşdemir, Dk. 85 Mata (Galatasaray)Dk. 33 Adnan Uğur (VavaCars Fatih Karagümrük)Dk. 41 Borini, Dk. 77 Jimmy Durmaz (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 78 Emin Bayram (Galatasaray)