Galatasaray'da dikkat çeken Gomis detayı

Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı camiada büyük beklentiye neden oldu. Bunun nedeni de; Fransız oyuncunun sarı-kırmızılılardaki mükemmel rakamları... Her maçta skora katkı yapan Gomis, Galatasaray formasıyla 42 maçta 32 gol attı, 6 asist yaptı.



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Gomis'in gidişinin ardından Kasımpaşa'da gol krallığına koşan Diagne'yi getiren Aslan, bir türlü randıman alamadı. Büyük umutlarla sarı-kırmızılılara katılan Radamel Falcao, bir türlü istikrar yakalayamadı. Galatasaray'daki günlerinin çoğunluğunu sakatlıkla geçiren Kolombiyalı oyuncu, gönderilmek zorunda kaldı. Andone verimsiz, Adem Büyük yetersiz görüldü. Ve, arayış bugünlere getirdi.



Fiziksel olarak hazır olmadığını söyleyen Bafetimbi Gomis, tam olarak hazır olmasının ancak Kayserispor maçıyla gerçekleşeceğini söyledi.



"AİLEMİN YARDIMINA KOŞTUM"



Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a olan aşkından döndüğünü söyledi, "Ailem beni geri çağırıyordu ve ben de ailemin yardımına koştum" dedi. beIN Sports'a konuşan Fransız golcü, "Şampiyon bir takım ve gol kralı olarak ayrıldım ancak şu an sorunları olan bir kulübe geliyorum. Bu benim için bir risk. Al Hilal'de kalıp konfor alanımda devam edebilirdim ama ben bunu tercih etmedim. Bunun tersine benim için daha zorlu bir maceraya geçmek istedim" dedi.





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