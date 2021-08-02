Galatasaray'da Diagne kararı: 5 milyon euro

Yeni sezonda Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Mbaye Diagne için son olarak Cagliari kulübü devreye girmiş ve Cimbom'un kapısını çalmıştı.



Sarı- Kırmızılılar'ın İtalyan ekibine Diagne için, "5 milyon Euro'da aşağı satmayız" yanıtını verdiği ve beklemeye başladığı öğrenildi. İtalyanlar'ın Diagne'nin bonservisini 3 milyon Euro düzeyine çekmeye çalıştığı, Galatasaray'ın daha yüksek bonservis istediği bildirildi.



BİR TEKLİF GELİR, İNANAMAZSINIZ



Fatih Terim de Diagne konusunda, "Her an gidebilir düşüncesi vardı Diagne ile ilgili. Kendisi de bunu istediğini söylemişti. Yarın teklif gelebilir. Öyle bir şey size sunarlar ki, 'Bu rakam nereden çıktı' dersiniz, inanamazsınız" sözlerine yer verdi.



Florya'ya formda bir şekilde gelen ve transfer tekliflerine kapı kapatmayan Diagne bir kulüple anlaşması durumunda Galatasaray'a da nakit para girişi sağlayacak. Sarı kırmızılılar bu parayı yeni transferlerde kullanacak.



