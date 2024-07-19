Galatasaray'da Davinson planı!

Galatasaray, Davinson Sanchez için gelecek teklifleri değerlendirecek. Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı stoper takımdan ayrılırsa Adama Nagalo için girişimlere başlanacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Davinson planı!
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19 Temmuz 2024 08:45
Galatasaray transferde gelecek oyuncular kadar ayrılacak isimlere de odaklanmış durumda.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Copa America'da finale kadar yükselen ve ciddi talipleri olan Davinson Sanchez'in ayrılık ihtimali günden güne kuvvetleniyor. Sarı-kırmızılılar, teklifleri değerlendireceği 28 yaşındaki Kolombiyalı stoperin alternatifleri üzerine şimdiden çalışmalara başladı.

SANCHEZ AYRILIRSA ROTA NAGALO

Sanchez'in olası ayrılığı sonrası en ciddi aday olarak Adamo Nagalo ön plana çıktı. Nordsjaelland forması giyen 21 yaşındaki stoperin kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Burkina Fasolu savunmacının piyasa değeri ise 7 milyon euro.

Davinson ayrılırsa Avrupa'nın önemli kulüpleriyle adı geçen Nagalo'da harekete geçilmesi bekleniyor.

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