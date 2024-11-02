Galatasaray'da ayrılık yakın: Yusuf Demir

Galatasaray'da genç oyuncu Yusuf Demir'in takımdan ayrılması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da ayrılık yakın: Yusuf Demir
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02 Kasım 2024 12:15
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, ara transfer dönemi için de çalışmalarına başlamış durumda. Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk yolunda hata yapmamak adına takviyelere odaklanırken kadrodaki isimlerin durumu da netleşiyor.

YUSUF DEMİR'E TAKIM ARANIYOR

Galatasaray, 2022'nin yaz transfer döneminin sonunda 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Yusuf Demir ile yine yollarını kiralık olarak ayırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Basel'de kiralık olarak oynayan genç yıldızın bir kez daha kiralanarak tecrübe kazanması sağlanacak. Galatasaray Yönetimi, Yusuf'un düzenli şans bulabileceği bir takım arayışında.

YABANCI KURALINA TAKILDI

Büyük beklentilerle Galatasaray kadrosuna katılan Yusuf Demir, yabancı kuralı nedeniyle aradığı forma şansını bir türlü bulamadı. 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de sadece 3 maçta oyuna sonradan dahil olarak 36 dakika süre alabildi.



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