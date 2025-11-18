Galatasaray'da Arda Ünyay hazır

Galatasaray'da yaşanan sakatlıklar nedeniyle savunmada belirsizlik yaşanıyor.
Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sakatlığı, Metehan Baltacı'nın ise bahis soruşturması nedeniyle 9 ay hak mahrumiyeti alması nedeniyle Davinson Sanchez'in yanında Gençlerbirliği önünde oynayacak isim merakla bekleniyor.
Mario Lemina ve Arda Ünyay ise forma için hazır bekliyor.
