17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
2-3
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
6-0
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
4-0
17 Kasım
Malta-Polonya
2-3
17 Kasım
Almanya-Slovakya
6-0
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
1-0

Galatasaray'da Arda Ünyay hazır

Arda Ünyay, Abdülkerim'in Gençlerbirliği'ne karşı oynayamaması durumunda

calendar 18 Kasım 2025 08:43
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da yaşanan sakatlıklar nedeniyle savunmada belirsizlik yaşanıyor.

Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sakatlığı, Metehan Baltacı'nın ise bahis soruşturması nedeniyle 9 ay hak mahrumiyeti alması nedeniyle Davinson Sanchez'in yanında Gençlerbirliği önünde oynayacak isim merakla bekleniyor.

Mario Lemina ve Arda Ünyay ise forma için hazır bekliyor.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
