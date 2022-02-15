Galatasaray'da 42 yıl önce yaşanan endişe; 'Sokağa çıkamazdık'

Galatasaray, 1979-80 sezonundan bu yana ilk defa ateş hattına çok yaklaştı. Sadece 3 puan fark var.





'SOKAĞA ÇIKAMAZDIK'



O dönemde sarı-kırmızılı formayı giyen futbolculardan Gökmen Özdenak , süreci şöyle değerlendirdi: "2 puan farkla ligde kalmıştık. Coşkun Özarı ile sezona başlayıp, Turgay Şeren'le devam etmiş ve Tamer Kaptan'la ligi bitirmiştik. Haftalarca düşme hattının içinde kaldık. Hayatımın en kötü dönemlerinden biriydi. Üzerimizdeki taraftar baskısı çok büyüktü. Sokağa çıkamazdık, Beyoğlu'na sinemaya bile gidemiyorduk. Bizi görenler, 'Şampiyonluk istemiyoruz, ligde kalın yeter' diyordu. Ağlayanlar bile vardı."



'YABANCILARIN UMURUNDA DEĞİL'



Öner Kılıç: "Takımda toparlayıcı lider vasfında bir adam yok. Para veriliyor. Sahaların en iyisi var. Bizim dönemde imkânlar yoktu. Yabancıların birçoğunun zaten umurunda değil. Futbolcu veya yönetici biri takımı toplamalı. Yabancı oyuncu ülkesini neden terk ediyor? Parasını almak için geliyor. Böyle bir çiftlik bulmuşlar giderler mi gitmezler."



'ELLERİ AYAKLARI TİTREMEYE BAŞLADI'



İbrahim Sokullu: "42 yıl önce böyle bir durum yaşadık ama beraber hareket ederek çıktık. Bir galibiyet şu an için çıkışa neden olur. Elleri ayakları titremeye başladı. Kazanamadıkça psikolojik olarak etkileniyorlar. Asıl bizim problemimiz orta sahadan kaynaklanıyor."



SON 4 HAFTADA LİGDE KALDI



1979-80 sezonunda Turgay Şeren'in teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray, son 4 haftaya 23 puanla girdi. Cimbom, son dönemeçte topladığı 6 puanla (2 galibiyet 2 beraberlik) kümede kalırken Göztepe aynı dönemde sadece 3 puanda kalınca, küme düşen taraf oldu.



NOT: 79-80 sezonunda lig 2 puanlı sistem üzerinden oynanıyordu.





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