Galatasaray'da 3 isme tepki!

Galatasaraylı taraftarlar, Fatih Karagümrük karşılaşması sırasında ve maçın ardından 3 isme tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Wilfried Zaha ve Tete'nin performansları, taraftarlar tarafından yetersiz bulundu.
Fatih Karagümrük karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Carlos Vinicius da beklentileri karşılayamadı.
Galatasaraylı taraftarlar, maçın ardından özellikle sosyal medyada 3 ismin performansına tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Wilfried Zaha ve Tete'nin performansları, taraftarlar tarafından yetersiz bulundu.
Fatih Karagümrük karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Carlos Vinicius da beklentileri karşılayamadı.
Galatasaraylı taraftarlar, maçın ardından özellikle sosyal medyada 3 ismin performansına tepki gösterdi.