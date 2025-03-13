Galatasaray'da 15.5 milyon euro için geri sayım!

Nicolo Zaniolo, Fiorentina'da 9 maç daha 30 dakika ve üzeri oynarsa Galatasaray'ın kasasına 15.5 milyon euro girecek.

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Galatasaray'da 15.5 milyon euro için geri sayım!
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13 Mart 2025 12:48
Galatasaray'da gözler, Nicolo Zaniolo'nun Fiorentina'da forma giyeceği maçlara çevrildi...

Cimbom'un sezon başında Atalanta'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, devre arasında Fiorentina'ya transfer olmuştu.

İtalyan yıldız oyuncunun transferinde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Bu sezon toplam 27 maça çıkan Zaniolo'nun opsiyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

G.SARAY'A 15.5 MİLYON EURO

Zaniolo, Fiorentina'da 9 maç daha 30 dakika ve üzeri oynarsa Galatasaray'ın kasasına 15.5 milyon Euro girecek.

FIORENTINA'DA NE YAPTI?

25 yaşındaki futbolcu, Fiorentina formasıyla Serie A'da 4 maçta 250 dakika forma giydi. 

 
 


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