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Galatasaray, Çoşkun Özarı'yı andı

Galatasaray, vefatının 14. yıl dönümünde eski futbolcusu ve teknik direktörü Çoşkun Özarı için anma mesajı yayımladı.

calendar 22 Haziran 2025 11:55
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray, Çoşkun Özarı'yı andı
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Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu ve teknik direktörü Coşkun Özarı'nın vefatının 14. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yayımlanan mesajda, "Kulübümüze hem futbolcu hem de teknik direktör olarak uzun yıllar hizmet eden, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Coşkun Özarı'yı aramızdan ayrılışının 14. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Çoşkun Özarı, A Milli Futbol Takımı'nda da görev almıştı.


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