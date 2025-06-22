Galatasaray, Çoşkun Özarı'yı andı

Galatasaray Kulübü, eski futbolcusu ve teknik direktörü Coşkun Özarı'nın vefatının 14. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yayımlanan mesajda, "Kulübümüze hem futbolcu hem de teknik direktör olarak uzun yıllar hizmet eden, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Coşkun Özarı'yı aramızdan ayrılışının 14. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Çoşkun Özarı, A Milli Futbol Takımı'nda da görev almıştı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yayımlanan mesajda, "Kulübümüze hem futbolcu hem de teknik direktör olarak uzun yıllar hizmet eden, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Coşkun Özarı'yı aramızdan ayrılışının 14. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Çoşkun Özarı, A Milli Futbol Takımı'nda da görev almıştı.
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