Galatasaray cezayı devirle aşacak

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle Rams Park'taki Kuzey, Güney ve Doğu tribünlerinde toplam 38 blokta oturan Sarı-Kırmızılı taraftarların kartlarını bloke etti. Kartları bloke edilen taraftarlar, 25 Ocak Cumartesi günü oynanacak Konyaspor maçında tribündeki yerlerini alamayacak.
Galatasaray'ın etkili taraftar grubu UltrAslan'ın yer aldığı kale arkalarındaki taraftarların yaklaşık yüzde 75'i, Konyaspor maçında tribünde olamayacak. Yönetil, disiplin kurulunun verdiği karara itiraz edecek. Tahkim kurulundan da olumsuz bir karar çıkarsa B planı devreye sokulacak.
ÇALIŞMALAR ŞİMDİDEN BAŞLADI
Galatasaray, karaborsa önlemleri için sezon başında kombine sahiplerine, belirleyecekleri 3 kişiye sınırsız devir hakkı vermişti. Sarı-Kırmızılı Yönetim, verilen bu ceza sonrası kararının bir maçlık kaldırılmasını planlıyor. Verilecek karar ile birlikte, bloke cezası alan taraftarların devir engeli tamamen ortadan kaldırılacak.
Taraftarlar, istedikleri isimlere bu devir işlemini yapabilecek. Ceza alan kombine sahibi UltrAslan üyelerinin, Anadolu'daki UltrAslan üyelerine devir yapacağı öğrenildi. Bu hareketle tribün etkinliğinin bozulmaması hedefleniyor. Sarı-Kırmızılı Yönetimin kısa süre içinde bu konu ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.
417. BLOK CEZASI TEPKİ GÖRDÜ
Bloke cezası verilen tribünlerin arasında güvenlik gerekçesiyle boş bırakılan ve güvenlik güçlerinin oturduğu 417. bloğun da olması sosyal medyada büyük gündem oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla bu karara sert tepki gösterdi. Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan maçta temsilci olarak Kasım Turna, Mehmet Ali Yurtsever, Levent Kalkan ve Mete Kızılkaya görev yapmıştı. Aynı maçta deplasman tribününde yer alan Göztepe taraftarlarının da kartları bloke edildi.
Galatasaray'ın etkili taraftar grubu UltrAslan'ın yer aldığı kale arkalarındaki taraftarların yaklaşık yüzde 75'i, Konyaspor maçında tribünde olamayacak. Yönetil, disiplin kurulunun verdiği karara itiraz edecek. Tahkim kurulundan da olumsuz bir karar çıkarsa B planı devreye sokulacak.
ÇALIŞMALAR ŞİMDİDEN BAŞLADI
Galatasaray, karaborsa önlemleri için sezon başında kombine sahiplerine, belirleyecekleri 3 kişiye sınırsız devir hakkı vermişti. Sarı-Kırmızılı Yönetim, verilen bu ceza sonrası kararının bir maçlık kaldırılmasını planlıyor. Verilecek karar ile birlikte, bloke cezası alan taraftarların devir engeli tamamen ortadan kaldırılacak.
Taraftarlar, istedikleri isimlere bu devir işlemini yapabilecek. Ceza alan kombine sahibi UltrAslan üyelerinin, Anadolu'daki UltrAslan üyelerine devir yapacağı öğrenildi. Bu hareketle tribün etkinliğinin bozulmaması hedefleniyor. Sarı-Kırmızılı Yönetimin kısa süre içinde bu konu ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.
417. BLOK CEZASI TEPKİ GÖRDÜ
Bloke cezası verilen tribünlerin arasında güvenlik gerekçesiyle boş bırakılan ve güvenlik güçlerinin oturduğu 417. bloğun da olması sosyal medyada büyük gündem oldu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla bu karara sert tepki gösterdi. Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan maçta temsilci olarak Kasım Turna, Mehmet Ali Yurtsever, Levent Kalkan ve Mete Kızılkaya görev yapmıştı. Aynı maçta deplasman tribününde yer alan Göztepe taraftarlarının da kartları bloke edildi.