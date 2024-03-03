Galatasaray Çağdaş Faktoring'ten 113 sayılık şov!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çankaya Üniversitesi'ni 113-99 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Çağdaş Faktoring'ten 113 sayılık şov!
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03 Mart 2024 16:49
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 113-99 yendi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Fatih Güler, Sabri Gündüz, Ali Osman Kanık

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 44, Büşra Akbaş 4, Zyaire 41, Meltem Yıldızhan 4, Vanloo 4, Yağmur Kübra Taşar 2, Sude Yılmaz 8, Harrigan 4, Harika Gözde Eldaş, Hartley 2

Çankaya Üniversitesi: Walker 26, Fontaine 4, Melike Yalçınkaya 20, McCarty 30, Gizem Tüzün 2, Gülse Uğur 6, Melike Tuğba Oral 4, İlayda Derman 3, Ayşenaz Kurtuldum 4

1. Periyot: 27-27

Devre: 55-55

3. Periyot: 83-75

Beş faulle çıkan: 38.36 Fontaine (Çankaya Üniversitesi)

 

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