28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Galatasaray, Bissouma transferinde son detaylarda!

Malili orta saha oyuncusu Bissouma, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Tottenham'la yapılan görüşmelerde büyük ilerleme kaydedilirken, transferde artık geri sayım başladı.

28 Ağustos 2025 10:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Bissouma transferinde son detaylarda!
Uzun süredir orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, hedefindeki isme çok yaklaştı.
 
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile de adı sıkça anılan Tottenham'lı yıldız Yves Bissouma'yı kadrosuna katmak üzere.
 
GÖRÜŞMELER SORUNSUZ İLERLİYOR
 
Lemina-Torreira-Sara üçlüsünden oldukça memnun olan Galatasaray Teknik Heyeti, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig temposunu göz önünde bulundurarak bu bölgeye alternatif yaratmak istiyordu. Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, Malili oyuncuyla yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç aldı. Bissouma'nın teklife sıcak baktığı ve oyuncu cephesinde herhangi bir pürüz yaşanmadığı öğrenildi.
 
KİRALAMA + BONSERVİS DÜŞÜNÜLÜYOR
 
İngiliz basınına göre kulüpler arasındaki temaslarda da önemli aşama kaydedildi. Planlamaya göre Tottenham, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 28 yaşındaki oyuncuyla kontratını uzatacak ve ardından Galatasaray'a kiralayacak. Anlaşmada performansa dayalı zorunlu satın alma opsiyonu da bulunacak. Bu maddenin, Bissouma'nın Galatasaray formasıyla çıkacağı maç sayısına bağlı olacağı ifade edildi.
 
YILLIK MAAŞI 3 MİLYON EURO SEVİYESİNDE
 
Tottenham'ın da Galatasaray'ın teklifine olumlu baktığı belirtilirken, transferde artık son detaylar görüşülüyor.
 
Bissouma'nın Galatasaray'daki yıllık maaşı ise 3 milyon Euro seviyesinde olacak. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
